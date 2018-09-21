В оккупированном Донецке прогремел взрыв в магазине: пострадали два человека

По предварительным данным, взорвалась граната.

Сегодня, около 16:30 в районе Текстильщика в оккупированном Донецке возле остановки «Шахта №19» произошел взрыв в продуктовом магазине. В результате взрыва два человека пострадали.

Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

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Также сообщается, что один из пострадавших был задержан по подозрению во взрыве. Состояние второй пострадавшей стабильно среднее.

По предварительным данным, взорвалась граната. Сейчас на месте работает местная полиция и спасатели.

Как сообщал УНИАН, в "ДНР" заявили, что в кафе "Сепар" нашли срабатывающую на лицо Захарченко взрывчатку.