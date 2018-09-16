В Днепре возле кафе произошла перестрелка, три человека ранены

По информации полиции, все началось с конфликта между двумя компаниями, участники которых находились в нетрезвом состоянии.

15 сентября, около 16:00, на Калиновой, 4а, возле кафе «Гавар» слышались выстрелы. На место происшествия отправился патруль полиции.

В инциденте пострадали 3 человека. Об этом сообщает "Информатор" со слов командира 4-го батальона патрульной полиции Николая Рябовола.

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По информации полиции, все началось с конфликта между двумя компаниями, участники которых находились в нетрезвом состоянии. Один из мужчин достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В инциденте пострадали три человека, их госпитализировали с различными травмами.

Татьяна Новицкая — очевидица событий, рассказала: «Около 16:00 прозвучало 6 выстрелов из кафе «Гавар». После оттуда выбежали двое мужчин не славянской внешности. Они кинулись в разные стороны, у одного была прострелена рука. Я позвонила в полицию и сообщила о произошедшем. Потом прозвучало еще три выстрела. Было видно, что внутри была драка. Через несколько минут приехала полиция. Все оцепили. Потом приехали «скорая» и следственно-оперативная группа».

Как сообщал УНИАН, в Ривне патрульные пытались остановить пьяного водителя с гранатой.