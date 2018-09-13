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В Харькове в ходе спецоперации СБУ по задержанию вымогателей застрелили экс-участника АТО (видео)

21:47, 13 сентября 2018
Происшествия
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СБУ задержала участников организованной группировки / фото ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области участников организованной группировки, которые терроризировали местных предпринимателей, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников совершала нападения на строительные площадки, где сооружались объекты коммерческой недвижимости. Они применяли физическое насилие, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы предпринимателей. За прекращение, в том числе физического, давления на бизнес они от имени общественной ветеранской организации требовали деньги якобы на благотворительность.

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Сотрудники СБУ задокументировали, что с одного из застройщиков злоумышленники требовали 30 тыс. долларов за непрепятствование его законной хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали в Харькове двух организаторов группировки при передаче последней части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долларов.

Во время задержания один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление, угрожая применить против правоохранителей боевую гранату. Против нападающего было с соблюдением требований законодательства применено табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения он скончался в больнице. К сожалению, он оказался бывшим участником антитеррористической операции.

Один из злоумышленников угрожал применить боевую гранату / фото ssu.gov.ua

Уголовное производство открыто по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Видео: Служба безпеки України

Операция проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Проверку правомерности применения сотрудником СБУ табельного огнестрельного оружия проверяет военная прокуратура Харьковского гарнизона Объединенных сил.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 13 сентября, в районе станции метро "Завод имени Малышева" произошла перестрелка. Как сообщили местные СМИ, во время перестрелки погиб один из представителей криминальных кругов. Еще двух человек задержали.

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Теги: #стрельба#Харьков#СБУ