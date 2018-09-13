Во Львове наглая водитель заблокировала дорогу "скорой", обругала копа и наехала на него (видео)

Коп попросил женщину отъехать, а в ответ услышал брань. Водитель разговаривала по телефону и ехать не спешила.

В центре Львова водитель заблокировала дорогу "скорой" и наехала на полицейского.

Как говорится в сюжете ТСН, она не пропускала скорую, ругалась, а потом еще и наехала на копа. В центре Львова 45-летняя водитель внедорожника остановилась прямо под знаком "парковка запрещена" и перегородила проезд карете скорой, которая спешила на вызов.

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Все это произошло на глазах инспектора велопатруля. Коп попросил женщину отъехать, а в ответ услышал брань. Водитель разговаривала по телефону и ехать не спешила.

Завершив разговор, таки сдала назад, но затем резко нажала на газ и сбила патрульного. У мужчины – ушиб колена. Автомобиль нарушителя забрали на штрафплощадку, саму ее пока отпустили – сейчас решают, открывать ли уголовное производство.