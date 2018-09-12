Портал в неизвестность: в Запорожье маршрутка застряла в сквозной дыре на мосту (фото)

Автобус пытаясь объехать место ДТП, выехал на пешеходную зону и провалился задним колесом в сквозную яму.

Сегодня утром, в 7:38, на мосту Преображенского произошло ДТП. Столкнулись две легковушки: "Лада"и "Жигули". Автобус №92, пытаясь объехать место ДТП, выехал на пешеходную зону и провалился задним колесом в сквозную яму.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

На место аварии выехали спасатели и с помощью троса вытащили пассажирский транспорт.

На данный момент движение по мосту возобновлено. Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье автобус футбольной молодежной сборной Андорры попал в ДТП.