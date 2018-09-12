Портал в неизвестность: в Запорожье маршрутка застряла в сквозной дыре на мосту (фото)
18:07, 12 сентября 2018Происшествия
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Автобус пытаясь объехать место ДТП, выехал на пешеходную зону и провалился задним колесом в сквозную яму.
На данный момент движение по мосту возобновлено / 061.ua
Сегодня утром, в 7:38, на мосту Преображенского произошло ДТП. Столкнулись две легковушки: "Лада"и "Жигули". Автобус №92, пытаясь объехать место ДТП, выехал на пешеходную зону и провалился задним колесом в сквозную яму.
061.ua
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
На место аварии выехали спасатели и с помощью троса вытащили пассажирский транспорт.
На данный момент движение по мосту возобновлено. Пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, в Запорожье автобус футбольной молодежной сборной Андорры попал в ДТП.
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