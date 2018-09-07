В полиции подтвердили, что из Лукьяновского СИЗО сбежал убийца Пушкин (фото)

Согласно информации, беглец - Виталий Пушкин, 1999 года рождения, осужден за умышленное убийство.

В полиции подтвердили информацию о побеге осужденного из Лукьяновского СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, беглец - Виталий Пушкин, которого осудили за убийство.

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"В 12:37 дежурная часть Главного управления Национальной полиции в Киеве получила информацию от дежурного СИЗО: работники изолятора обнаружили отсутствие одного из осужденных", - говорится в сообщении.

Им оказался житель Киевской области, 1999 года рождения, Виталий Пушкин. Он осужден по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы русые, овальное лицо, высокий лоб, прямые брови, карие глаза, широкий нос, тонкие губы", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал осужденный за убийство мужчина.