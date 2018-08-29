Селяне догнали и скрутили: пьяный следователь на Львовщине пытался скрыться после ДТП с двумя жертвами (видео)

По словам очевидцев, полицейский пытался скрыться после аварии.

Пьяный следователь за рулем насмерть сбил двух скутеристов на Львовщине, одному из которых было 18 лет, а второму – 19.

Юноши погибли на месте. Водитель пыталсяскрыться. По официальной информации, полицейский был нетрезв, передает ТСН.

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Как стало известно, он - следователь Буского полицейского участка. После аварии, утверждают свидетели, оставил свой "Рено" и бросился наутек. Но селяне его догнали, скрутили и передали копам.

Известно, что скутеристы ехали в сельский клуб на дискотеку, а полицейский возвращался с танцев. Свидетели говорят: видели, как он пил, а потом сел за руль. Содержание алкоголя в его крови превышало норму в шесть раз, утверждают в прокуратуре.

"Люди его поймали, скрутили и положили его, и ждали полицию", - рассказал одноклассник погибшего.

Как сообщал УНИАН, полицейского, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть двух юношей на Львовщине, задержали.