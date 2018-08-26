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Руины: в сети показали последствия пожара на "Новой почте" в Мукачево (видео)

03:05, 26 августа 2018
Происшествия
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Сейчас огонь ликвидирован, но обломки еще дымятся / фото mukachevo.net

Фото и видео последствий чрезвычайного происшествия обнародовало местное издание Мukachevo.net.

ВИДЕО: YouTube Mukachevo Net

Спасателям удалось спасти половину склада, в котором располагалась "Новая почта"

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Пожарные, которые тушили пожар, рассказали, что бороться с огнем было трудно, поскольку обрушилась крыша здания, и горело все, что находится под ней.

Сам пожар был ликвидирован 25 августа в 2.40 ночи. Погибших и пострадавших нет. Общая сумма убытков и причина пожара устанавливаются правоохранителями.

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Теги: #пожар#Мукачево#Новая почта