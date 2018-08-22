В Киеве у метро "Дружбы народов" прорвало трубу с горячей водой - кипяток стекает в подземные переходы

Тротуар и проезжую часть залило, вода стекает в подземные переходы.

Сегодня, 22 августа, в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой на бульваре Дружбы народов в районе метро. Тротуар и проезжую часть залило, вода стекает в подземные переходы.

Видео происшествия опубликовало издание The Village Украина.

Хороша новина: На Дружби народів є гаряча вода

Погана новина: Вона залила всю вулицю pic.twitter.com/oLiqakOOvU — The Village Україна (@thevillageua) 22 августа 2018 г.

Из-за репетиции парада ко Дню Независимости в центре Киева ограничат движение транспорта. Также в связи с прохождением военной техники внесены изменения в движение общественного транспорта.