Ужасная авария с полицейским авто в Сумах: виновнику грозит до 8 лет заключения (видео)

Больше всего в аварии пострадала 24-летняя девушка. Она находится в реанимации и днем ненадолго вышла из комы.

В центре Сум 19 августа полицейский Prius, ехавший на вызов, столкнулся с иномаркой и врезался в толпу прохожих. Со слов очевидцев, Audi, стоявшей на перекрестке, начала движение, как только загорелся зеленый свет. Именно иномарка ударила патрульную машину в сторону, а та перевернулась, влетела в толпу пешеходов и зависла на дереве.

Как сообщает ТСН, больше всего в аварии пострадала 24-летняя девушка. Она находится в реанимации и днем ненадолго вышла из комы. Но из-за тяжелой травмы головы врачи решили держать ее в медикаментозном сне.

Из семи пострадавших на больничных койках - еще трое пешеходов и сотрудница полиции. Водитель патрульного авто и одна пассажирка Audi лечатся амбулаторно. Сам водитель иномарки не пострадал. Подушки безопасности спасли и вторую его пассажирку: женщину, что сидела рядом с водителем спереди. Она утверждает, что водитель правил не нарушал.

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"Водитель только тронулся и я сразу мгновенно увидела перед собой полицейский Prius и я понимала, что это будет столкновение, поскольку он летел на очень большой скорости и не было ни звука их сигнала, ничего, у нас было три окна открыто", - вспоминает пассажирка Audi Оксана Кузьменко.

И все же звуки сирены и проблесковые маячки таки были, рассказывают свидетели. Вот только, говорят, патрульные их включили за секунду до столкновения.

"Патрульный автомобиль двигался на вызов "Разбой". Полицейские двигались с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами. Или это был красный или зеленый сигнал – пока не выяснено. Когда проанализируем видео - будет понятно", - рассказал руководитель сумского отдела полиции Павел Карабута.

По факту аварии открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до 8 лет заключения. Следователи уже изъяли и исследовали видео с регистратора патрульного авто, однако в целом его не распространяют.