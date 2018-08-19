Потоп в Киеве: после ливня возле «Олимпийской» просели дороги (фото)

Накануне столица пострадала от обильного ливня - несколько центральных улиц затопило.

В результате обильного ливня в ночь на 19 августа в Киеве на дорогах возле станции метро «Олимпийская» появились огромные провалы.

Соответствующие фото опубликовала в Facebook журналист Анастасия Багаліка.

«На столбах фонарей возле Мегамаркета на Антоновича остались отметины из грязи. Можно понять, где была вода. Но Мегамаркет сухой и целый. Работает. Я купила там пирожки по дороге на работу. Квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, накануне, 18 августа столицу снова накрыл мощный ливень, погрузивший под воду некоторые улицы. От затопления пострадали также торговые центры и подземные паркинги.

Особенно сложная ситуация возникла возле станции метро «Дворец Спорта» в самом центре столицы. В расположенном рядом ТЦ «Гулливер» в результате осадков затопило подземный паркинг, супермаркет и ресторан.

На улице Бассейной возле ТЦ вода шла по дороге сплошным потоком, заставляя водителей бросать на дороге автомобили и даже выбираться на крышу, а на улице Эспланадной затопило припаркованные авто.