Киев уходит под воду: как столица пережила второй "библейский потоп" за неделю (фото, видео)

УНИАН рассматривает последствия очередного «большого потопа» в Киеве.

Накануне, 18 августа столицу снова накрыл мощный ливень, который погрузил под воду целые улицы. От затопления пострадали также торговые центры и подземные стоянки, в некоторых районах столицы возникшие на дорогах «озера» осложнили движение транспорта.

УНИАН рассматривает последствия очередного «большого потопа» в столице.

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Ливень в Киеве

Информация о новом потопе на столичных улицах начала появляться в соцсетях вечером 18 августа. Город накрыл густой ливень, а в Украинском гидрометцентре предупредили, что гроза, шквалы ветра 15-18 м/с и сильный дождь продлятся до конца ночи.

Потоп в «Гулливере»

Особенно сложная ситуация возникла возле станции метро «Дворец Спорта» в самом центре столицы. В находящемся рядом ТЦ «Гулливер» в результате осадков затопило подземный паркинг, супермаркет и ресторан.

В подземном паркинге, который находится на один уровень ниже, по словам сотрудников, было около 20 автомобилей. Паркинг залило «по шею».

Персонал «Гулливера» также допускал повреждение электрической сети, потому что в помещении присутствовал ощутимый запах горелой проводки.

На улице Бассейной возле ТЦ вода шла по дороге сплошным потоком, вынуждая водителей оставлять на дороге автомобили и даже выбираться на крыши, а на улице Эспланадной – затопила припаркованные авто.

Кроме того, на улице Антоновича потоп привел к прорыву канализации. Под водой также оказалась улица Казимира Малевича.

Новый потоп в столице

В КГГА предупредили, что 19 августа в Киеве ожидается новая гроза и возможное подтопление, град и шквалы.

Управление по вопросам ЧС Департамента городского благоустройства рекомендует плотно закрыть окна домов и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть.

В случае сильного ветра лучше укрыться в ближайшем здании или укрытии, а оказавшись на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 16 августа мощный ливень с апокалиптической грозой накрыл Киев посреди ночи, полностью затопив улицы. От подтопления также пострадал центр города.