Суд Запорожья оставил под стражей водителя «КАМАЗа», спровоцировавшего смертельное ДТП с 7 погибшими

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката.

Апелляционный суд Запорожской области оставил без изменения решение районного суда об аресте водителя автомобиля «КАМАЗ», который спровоцировал смертельное ДТП с участием маршрутного такси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

Заседание состоялось сегодня, 16 августа. Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, а постановление следственного судьи Орджоникидзевского районного суда горда Запорожья от 11 августа 2018 - без изменений.

Водитель грузовика подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как сообщал УНИАН, 10 августа, в Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. Позже в больнице умер еще один ребенок. По словам водителя «КАМАЗа», во время движения у автомобиля заклинило рулевое управление, что и стало причиной ДТП.