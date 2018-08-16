В Одессе мужчина облил 12-летнего ребенка кислотой

12-летний ребенок получил ожоги в результате распыления местным жителем кислоты.

В Приморском районе Одессы 12-летний ребенок получил ожоги в результате распыления местным жителем неизвестного вещества.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел 14 августа на Французском бульваре из-за того, что подросток с друзьями сильно шумели под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

Читайте такжеВ Одессе наказали водителя маршрутки, который регулярно издевался над участником АТО

«Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги», - говорится в сообщении.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее сына направили в больницу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителя доставили в Шевченковское отделение полиции Одессы. С ним проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По словам начальника регионального главка Нацполиции в области Дмитрия Головина, злоумышленник «облил ребенка кислотой».

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.