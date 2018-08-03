Посольство США осудило нападение с кислотой на херсонскую активистку Гандзюк

В посольстве ожидают тщательного расследования и привлечения к ответственности нападавшего.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявляет, что надеется на тщательное расследование украинских правоохранительных органов и привлечения к ответственности нападающего на и.о. управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк, которая получила химические ожоги в результате нападения.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

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"Мы осуждаем нападение с кислотой на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Очень надеемся на тщательное расследование, в результате которого нападающий будет привлечен к ответственности", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советника городского главы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.

1 августа пострадавшую привезли в Киевский ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на сотрудницу горсовета Херсона как покушение на убийство.

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Дело находится на личном контроле генпрокурора. Сегодня Юрий Луценко принял решение передать следствие по делу гражданской активистки Екатерины Гандзюк в Центральный аппарат Службы безопасности.

2 августа пресс-служба Нацполиции, ссылаясь на первого заместителя председателя НПУ – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, сообщила, что Гандзюк предоставили охрану.

В частности, следователь полиции Херсонской области, в производстве которого находится это дело, вынес постановление о применении мер безопасности в виде физической охраны потерпевшей.

Аброськин также рассказал, что для организации работы и оказания помощи в раскрытии этого преступления в Херсона направлены представители Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции, который создан для борьбы с проявлениями организованной преступности.