Посольство США осудило нападение с кислотой на херсонскую активистку Гандзюк
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявляет, что надеется на тщательное расследование украинских правоохранительных органов и привлечения к ответственности нападающего на и.о. управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк, которая получила химические ожоги в результате нападения.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.
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"Мы осуждаем нападение с кислотой на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Очень надеемся на тщательное расследование, в результате которого нападающий будет привлечен к ответственности", - заявили американские дипломаты.
Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советника городского главы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.
Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.
1 августа пострадавшую привезли в Киевский ожоговый центр.
Полиция квалифицировала нападение на сотрудницу горсовета Херсона как покушение на убийство.
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Дело находится на личном контроле генпрокурора. Сегодня Юрий Луценко принял решение передать следствие по делу гражданской активистки Екатерины Гандзюк в Центральный аппарат Службы безопасности.
2 августа пресс-служба Нацполиции, ссылаясь на первого заместителя председателя НПУ – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, сообщила, что Гандзюк предоставили охрану.
В частности, следователь полиции Херсонской области, в производстве которого находится это дело, вынес постановление о применении мер безопасности в виде физической охраны потерпевшей.
Аброськин также рассказал, что для организации работы и оказания помощи в раскрытии этого преступления в Херсона направлены представители Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции, который создан для борьбы с проявлениями организованной преступности.