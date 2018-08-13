В Одессе вынесли приговор готовившему теракт диверсанту

В Одессе к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы приговорен завербованный спецслужбами России диверсант.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

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Оперативники спецслужбы установили, что по указанию российских кураторов в течение августа – сентября 2015 года злоумышленник, находясь в составе одной из сепаратистских организаций Одессы, разрабатывал и отрабатывал план убийства известного в городе общественного активиста путем совершения теракта. По замыслу злоумышленника это должно было вызвать широкий общественный резонанс и дестабилизацию ситуации в регионе.

Правоохранители предупредили преступление и задержали злоумышленника в сентябре 2015 года. Приморский районный суд Одессы признал диверсанта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к умышленному убийству и теракту) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что накануне приговор суда вступил в законную силу.

Как уточнил УНИАН представитель правоохранительных органов, осужден 52-летний мужчина – участник движения «Народная дружина» (боевое крыло одесского антимайдана). Осужденный в сговоре с гражданином России намеревались убить атамана ОО «Черноморское Гайдамацкое объединение» Сергея Гуцалюка – известного активиста местного Евромайдана.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года сотрудники СБУ задержали в Одесской области членов диверсионной группы, которая планировала ряд громких терактов и заказных убийств. В частности, по заданию кураторов из ГРУ Генштаба России члены группы собирались осуществить взрывы в местах дислокации правоохранителей, на военных объектах, волонтерских и проукраинских общественных организаций.

Также стало известно, что задержанные планировали убить общественника Гуцалюка и его семью.

Сообщалось, что один из задержанных встретился в оккупированном Севастополе с бывшим сотрудником ГРУ Андреем Коваленко и представителем спецслужб РФ, которые озвучили задачи, поставленные перед диверсантами.

В частности, группа должна была проводить акции в виде протестов, шествий и диверсии. В качестве «аванса» члены группы должны были взорвать полицейскую машину, «коктейлем Молотова» поджечь офис патриотической организации - «Правого сектора», «Самооборона Майдана Одессы» или «Автомайдана».

Как признался подозреваемый, кураторы предложили провести «акцию по ликвидации общественного деятеля Гуцалюка».