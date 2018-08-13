ДТП с 10 погибшими на Житомирщине: водитель не пытался тормозить, потому что заснул - полиция

Экспертиза установила, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему - но это не повлияло на последствия ужасного ДТП.

Водитель маршрутки, попавшей в смертельное ДТП в Житомирской области 20 июля, на момент аварии уснул за рулем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Житомире сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

«Уже после экспертизы мы увидели, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему (маршрутки, попавшей в аварию – УНИАН), но это не повлияло на последствия (ДТП – УНИАН)», - отметил он.

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Также Печененко сообщил, что водитель маршрутки уснул за рулем, что и повлекло трагедию.

«Потому что с вероятностью в 99% там просто водитель заснул за рулем, ведь даже тормозного пути не было, и он (водитель – УНИАН) не пытался тормозить», - отметил правоохранитель.

Как сообщал УНИАН, утром 20 июля на автодороге Киев-Чоп возле с. Глубочицы Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек.

23 июля Королевский районный суд Житомира отправил под домашний арест на 60 суток Петра Луцика – владельца маршрутки, в которой в ДТП 20 июля погибли 10 человек.