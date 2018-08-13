Трое украинцев пешком шли в Россию, спрятав под одеждой 3 миллиона рублей, и попались пограничникам

Под одеждой двух мужчин и женщины пограничники нашли 3 185 000 рублей РФ и 100 долларов США.

Пограничники обнаружили трех украинцев, которые под одеждой пытались перенести в Россию более 3 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, 12 августа в пункт пропуска «Гоптовка» прибыло трое гражданин Украины - два мужчины и женщина (1984, 1952 и 1958 годов рождения). Они направлялись пешком в Россию.

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«Во время проверки под одеждой соотечественников совместная обзорная группа нашла скрытые 3 185 000 рублей РФ и 100 долларов США», - говорится в сообщении.

Эквивалент выявленных средств составляет более 1 млн 305 тысяч гривень, отметили в ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, ранее украинец пытался вывезти в Россию старинные книги и монеты.