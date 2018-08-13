В Кременчуге мужчина выпрыгнул из окна и затем скончался в реанимации

Полиция установила, что 48-летний мужчина сам выпрыгнул из окна.

В Кременчуге 13 августа в 3:15 48-летний мужчина выпрыгнул из окна 4 этажа жилого дома. Он в тяжёлом состоянии был госпитализирован, и вскоре умер в реанимации.

Как передает 05366.com.ua, полиция Кременчуга проверяет обстоятельства гибели мужчины. Установлено, что он сам выпрыгнул из окна.

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Незадолго до этого, 12 августа в 19:20, из окна второго этажа другого жилого дома выпала 18-летняя девушка. На момент госпитализации состояние девушки врачи оценивали как удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве женщина после ссоры повесилась с плюшевым мишкой в руках.