Полиция задержала виновника жуткого ДТП под Запорожьем

В результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 6 человек, еще 12 травмированы.

Полиция задержала водителя грузовика, который спровоцировал ДТП в Запорожской области, в результате которого погибли 6 человек, в частности 5 детей, и еще 12 - получили травмы.

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Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

«Сегодня на трассе «Харьков-Севастополь» произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Погибли шесть человек, еще 12 - получили травмы. Среди погибших - пятеро детей. За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель г. Краматорск Донецкой области. Сейчас следователями принято решение задержать водителя грузовика «КамАЗ» в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса», - говорится в сообщении.