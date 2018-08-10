В Киеве водитель Uber избил пассажирку

16:53, 10 августа 2018
Происшествия
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Пострадавшая в результате нападения водителя сейчас в больнице / фото autonews.com.ua

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Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook.

Пострадавшей оказалась жена друга Шимкива. По его словам, женщину доставили в больницу. Инцидентом уже занимается полиция.

"Сегодня жену моего друга избил водитель Uber. Она в клинике Шалимова, полиция занимается делом", - говорится в сообщении заместителя главы АП.

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Теги: #Uber #избиение#водитель