В Киеве водитель Uber избил пассажирку
16:53, 10 августа 2018Происшествия
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Сейчас избитая водителем женщина находится в больнице.
Пострадавшая в результате нападения водителя сейчас в больнице / фото autonews.com.ua
В Киеве водитель Uber избил пассажирку, он нанес ей удары по голове. Инцидент произошел в пятницу, 10 августа, около 13-ти часов.
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Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook.
Пострадавшей оказалась жена друга Шимкива. По его словам, женщину доставили в больницу. Инцидентом уже занимается полиция.
"Сегодня жену моего друга избил водитель Uber. Она в клинике Шалимова, полиция занимается делом", - говорится в сообщении заместителя главы АП.
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