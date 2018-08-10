Дело харьковских полицейских, выбивавших с женщины показания в лесу, направили в суд

По данным следствия, в начале января этого года 28-летний старший лейтенант полиции вызвал в помещение участкового пункта 34-летнюю женщину, которую подозревали в краже мобильного.

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении майора и старшего лейтенанта полиции по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов по предварительному сговору.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в начале января этого года 28-летний старший лейтенант полиции вызвал в помещение участкового пункта 34-летнюю женщину, которую подозревали в краже мобильного.

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Сообщается, что накануне с соответствующим заявлением в полицию обратился харьковчанин, которой рассказал, что во время празднования дня рождения у него пропал мобильный телефон и он подозревает, что его украла именно эта женщина. Однако соответствующих фактов не предоставил.

"Женщина объяснила правоохранителям, что не брала телефон и не знает, кто это сделал. Однако полицейские решили заставить ее признаться и тем самым повысить показатели раскрываемости преступлений", - говорится в сообщении.

"Когда поняли, что психологическое давление на женщину не действует, 34-летний майор руками и ногами начал избивать "подозреваемую". Но она все равно отказывалась признать вину в краже", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что после этого полицейские забрали ее мобильный телефон, посадили в машину и вывезли в лесополосу вблизи кольцевой дороги Харькова, где угрожая ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии, они продолжали требовать признаться в преступлении.

В ведомстве сообщили, что в конце концов 34-летняя женщина согласилась признать себя виновной.

Кроме того, в прокуратуре добавляют, что еще одно аналогичная дело, в котором тот же майор является подозреваемым в "выбивании" признаний из студентов аэрокосмического университета, уже находится на рассмотрении суда.

Сейчас по требованию прокуратуры правоохранители отстранены от занимаемых должностей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.