Неизвестные в масках и с битами разгромили кафе в Одессе

Мужчины ворвались в помещение кафе и распылили слезоточивый газ.

В Одессе неизвестные в масках ворвались в помещение кафе, расположенное в Приморском районе города, распылили слезоточивый газ и разбили битами продукцию.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в помещение одного из кафе, которое расположено на территории Приморского района города, зашла группа неустановленных лиц в масках. Мужчины применили вещество слезоточивого действия, после чего битами повредили продукцию и толкнули одну из сотрудниц учреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит мероприятия для установления и задержания злоумышленников. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в центре Киева в ресторане на бульваре Леси Украинки произошла стрельба.