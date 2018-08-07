В Днепре грузовик протаранил два автомобиля – погибли двое людей (фото, видео)

09:25, 07 августа 2018
Происшествия
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В Днепре произошло смертельное ДТП / Отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области

На улице Набережная Заводская в Днепре грузовик Mercedes-Benz Vario столкнулся с двумя легковыми авто. В результате ДТП погибли двое людей, еще один человек госпитализирован.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, трагедия произошла 6 августа в 19.20.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Sens» под управлением 33-летнего мужчины. После этого грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «BMW», за рулем которого находилась 26-летняя женщина.

Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель «Mercedes-Benz Vario» и его пассажирка. Водитель автомобиля «BMW» доставлена в больницу. Водитель «Daewoo Sens» не пострадал.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство.

Накануне сообщалось, что на Житомирской трассе под Киевом грузовик протаранил маршрутку.

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Теги: #Днепр#ДТП