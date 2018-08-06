На Житомирской трассе под Киевом грузовик протаранил маршрутку (фото, видео)

Несколько пассажиров госпитализированы.

На Житомирской трассе возле Киева грузовик протаранил маршрутку.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. на своей странице в Fafebook.

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"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Чайке, Житомирская трасса: грузовик протаранил маршрутку на развороте. Снесли 30 метров отбойника. Несколько пассажиров госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 августа на трассе Одесса-Рени автомобиль Honda совершил столкновение с маршрутным такси. В результате аварии один человек погиб, еще несколько травмированы.