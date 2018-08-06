На Житомирской трассе под Киевом грузовик протаранил маршрутку (фото, видео)
18:04, 06 августа 2018Происшествия
348 0
Несколько пассажиров госпитализированы.
В результате ДТП есть пострадавшие / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
На Житомирской трассе возле Киева грузовик протаранил маршрутку.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua. на своей странице в Fafebook.
Читайте такжеТри легковушки, микроавтобус и грузовик: в Киеве произошло масштабное смертельное ДТП (фото)
"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Чайке, Житомирская трасса: грузовик протаранил маршрутку на развороте. Снесли 30 метров отбойника. Несколько пассажиров госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 2 августа на трассе Одесса-Рени автомобиль Honda совершил столкновение с маршрутным такси. В результате аварии один человек погиб, еще несколько травмированы.
фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter