В Шостке задержали двух бандитов, которые угрожали мужчине и его семье, требуя $10 тысяч

На Сумщине правоохранители задержали двух криминальных "авторитетов".

В городе Шостка (Сумская область) сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали двух местных криминальных авторитетов по подозрению в вымогательстве денег в сумме 10 тысяч долларов США у местного жителя.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, за эти деньги "авторитеты" обещали не предпринимать относительно мужчины и его семьи насильственных действий.

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"Сейчас злоумышленники задержаны. По данному факту следственным отделением областной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области злоумышленники подожгли поле с урожаем пшеницы, терроризируя депутата, которому оно принадлежит.