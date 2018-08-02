Ужас в приюте для детей на Волыни: трое заявили о сексуальных домогательствах, у 10 обнаружили следы избиения

Девушки сообщили, что брат директора приюта трогал их за разные части тела.

В городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у 10 воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы побоев и крови на одежде.

Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения, пишет на своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова. Отмечается, что сейчас там находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.

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"Дети рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора их трогал за различные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась - сказала, что они все выдумывают", - говорится в сообщении Денисовой.

Сейчас сотрудники Нацполиции уже работают на месте. Нашли место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологический покой, чтобы они не подвергались давлению.

"Подчеркиваю, что ни один из сотрудников приюта не сообщил о том, что в них происходит. Оставлять детей один на один с такими людьми мы не имеем права", - добавила омбудсмен.

На месте уже работает Служба по делам детей, руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Ковбаса уже уехал в приют. Должна подъехать и прокуратура.

"Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь", - добавила Денисова.