Обвал общежития на Житомирщине: инцидент произошел из-за подмывания фундамента грунтовыми и дождевыми водами

Создана комиссия, которая определит степень аварийности здания и примет решение о ремонте или демонтаже части обрушившегося здания.

Здание студенческого общежития в селе Новая Чертория Житомирской области обвалилась из-за подмывания фундамента грунтовыми и дождевыми водами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области.

Согласно предварительным данным, обрушение произошло из-за подмывания фундамента здания грунтовыми и дождевыми водами, в результате чего произошло проседание фундамента и частичное разрушение здания.

Сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Любарского района. На заседании принято решение об ограничении доступа к месту разрушения и к общежитию в целом для предотвращения случаев мародерства и травмирования людей.

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Кроме этого, создана комиссия, которая определит степень аварийности здания и примет решение о ремонте либо демонтаже третьего подъезда.

Согласно уточненным данным, «обвалом разрушена часть тыльной стены, боковой несущей стены и 24 жилые комнаты в третьем подъезде общей площадью около 330 кв. м. Угроза другим двум подъездам отсутствует. Всего в третьем подъезде было 48 комнат. Общее количество жилых комнат в общежитии 225».

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Житомирской области и Любарского отделения полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 6.00 в селе Новая Чертория Любарского района Житомирской области произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития государственного аграрного техникума. Погибших или травмированных в результате происшествия нет.

На момент обвала студентов в общежитии не было, поскольку они находятся на каникулах.