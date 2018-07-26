В полиции рассказали подробности стрельбы в ресторане в центре столицы (фото)

15:08, 26 июля 2018
Происшествия
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Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на Печерске / фото kyiv.npu.gov.ua

По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов. После этого все фигуранты происшествия выбежали на улицу и скрылись, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

фото kyiv.npu.gov.ua

На месте происшествия полицейские нашли две гильзы, а также предмет, похожий на пистолет.

Сейчас полиция опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения, чтобы установить всех участников конфликта.

Отмечается, что событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

фото kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, в центре Киева в ресторане на бульваре Леси Украинки произошла стрельба. Стреляли на веранде ресторана около 11:00.

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Теги: #Київ#Печерск