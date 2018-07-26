В полиции рассказали подробности стрельбы в ресторане в центре столицы (фото)

Стрельба произошла в результате конфликта между двумя компаниями.

Утром, 26 июля, в Печерском районе столицы в ресторане на бульваре Леси Украинки произошла стрельба.

По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов. После этого все фигуранты происшествия выбежали на улицу и скрылись, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия полицейские нашли две гильзы, а также предмет, похожий на пистолет.

Сейчас полиция опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения, чтобы установить всех участников конфликта.

Отмечается, что событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева в ресторане на бульваре Леси Украинки произошла стрельба. Стреляли на веранде ресторана около 11:00.