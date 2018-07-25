Появилось видео жуткого ДТП в Черкассах, в котором погибли мать и четырехлетний сын

В результате ДТП погибла женщина и ее четырехлетний сын.

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Видео: Информационно-аналитическое агентство Крапива

В сети опубликовали видео жуткой аварии в Черкассах, в которой погибла семья полицейского - жена и четырехлетний ребенок.

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Как сообщалось, 24 июля в Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее четырехлетний сын. Автомобиль BMW въехал в Fiat, в результате чего последний отбросило на пешеходный переход, по которому шла женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения.

В пресс-службе полиции Черкасской области "Обозревателю" сообщили, что водитель BMW, который, по предварительным данным, спровоцировал аварию, задержан.