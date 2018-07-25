Появилось видео жуткого ДТП в Черкассах, в котором погибли мать и четырехлетний сын
ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным!
Видео: Информационно-аналитическое агентство Крапива
В сети опубликовали видео жуткой аварии в Черкассах, в которой погибла семья полицейского - жена и четырехлетний ребенок.
Читайте такжеПогибла семья полицейского: появились подробности ДТП в Черкассах
Как сообщалось, 24 июля в Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее четырехлетний сын. Автомобиль BMW въехал в Fiat, в результате чего последний отбросило на пешеходный переход, по которому шла женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения.
В пресс-службе полиции Черкасской области "Обозревателю" сообщили, что водитель BMW, который, по предварительным данным, спровоцировал аварию, задержан.