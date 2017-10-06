"Самопомич" исключила из фракции депутата Веселову за инициирование законопроектов, отрицающих оккупацию
Во фракции отметили, что Веселовой ранее было предложено самой выйти из состава фракции, но это решение она не приняла из-за опасений потерять мандат.
Фракция партии «Самопомич» приняла решение об исключении Натальи Веселовой из состава фракции.
Как отмечается в сообщении пресс-службы фракции, основанием для исключения было совершение действий, порочащих репутацию фракции и партии «Самопомич»: в частности, это инициирование законопроектов, отрицающих оккупацию, и отрицание депутатом в публичных выступлениях факта оккупации вопреки позиции фракции.
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«Последней каплей было сегодняшнее голосование за продление действия закона об особом статусе Донбасса, против чего категорически выступали все члены фракции «Самопомич». Эти действия свидетельствуют о том, что Наталья Веселова не разделяет позицию фракции, ее ценности и принципы», - говорится в сообщении.
Во фракции отметили, что Веселовой ранее было предложено самой выйти из состава фракции, но это решение она не приняла из-за опасений потерять мандат.
Веселова избиралась в Верховную Раду Украины по списку «Самопомочи» под номером 9.