"Самопомич" исключила из фракции депутата Веселову за инициирование законопроектов, отрицающих оккупацию

Фракция партии «Самопомич» приняла решение об исключении Натальи Веселовой из состава фракции.

Как отмечается в сообщении пресс-службы фракции, основанием для исключения было совершение действий, порочащих репутацию фракции и партии «Самопомич»: в частности, это инициирование законопроектов, отрицающих оккупацию, и отрицание депутатом в публичных выступлениях факта оккупации вопреки позиции фракции.

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«Последней каплей было сегодняшнее голосование за продление действия закона об особом статусе Донбасса, против чего категорически выступали все члены фракции «Самопомич». Эти действия свидетельствуют о том, что Наталья Веселова не разделяет позицию фракции, ее ценности и принципы», - говорится в сообщении.

Во фракции отметили, что Веселовой ранее было предложено самой выйти из состава фракции, но это решение она не приняла из-за опасений потерять мандат.

Веселова избиралась в Верховную Раду Украины по списку «Самопомочи» под номером 9.