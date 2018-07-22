В Одессе в ходе массовой драки футбольных фанатов пострадали двое полицейских (видео)

Пострадали двое полицейских, задержаны шесть человек.

В Одессе во время массового столкновения между футбольными фанатами пострадали двое полицейских.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, это произошло вечером 21 июля между двумя группами футбольных болельщиков. Это столкновение произошло перед матчем за Суперкубок Украины по футболу между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) на улице Маразлиевской. В частности, недалеко от стадиона «Черноморец», где должна была начаться игра.

Получив сообщение о драке, полицейские немедленно прибыли на место происшествия для урегулирования конфликта. Силами правоохранителей он был локализован.

Отмечается, что в результате противоправных действий конфликтующих двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.

С места происшествия в Приморский отдел полиции доставлены шесть человек. С ними проводятся неотложные следственные действия.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и правовой статус каждого из ее участников.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 июля произошла еще одна драка. В частности, в полицию поступило сообщение о том, что возле дельфинария ”Немо” на пляже «Ланжерон» конфликтует группа футбольных болельщиков. Для проверки в Приморский отдел полиции были доставлены семь человек.

Установлено, что между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Матч за Суперкубок Украины по футболу между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) проходил в Одессе на стадионе «Черноморец»

Общественный порядок в городе обеспечивали более 1,2 тыс. правоохранителей.