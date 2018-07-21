Полицейские начали уголовное производство по факту хулиганства.

В Одессе подрались футбольные болельщики.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, в полицию поступило сообщение о том, что возле дельфинария "Немо" на пляже «Ланжерон» конфликтует группа футбольных болельщиков.

Читайте такжеВ Одессе активисты закидали генконсульство РФ "кровавыми" мячами (фоторепортаж)

Для проверки в Приморский отдел полиции были доставлены семь человек.

Установлено, что между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство") .

Кроме того, будут составлены административные протоколы по ст. 173 ("мелкое хулиганство") КУоАП в отношении шести участников происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе на стадионе «Черноморец» в 21.00 начнется матч за Суперкубок Украины по футболу между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев).

Общественный порядок в городе обеспечивают более 1,2 тыс. правоохранителей.