В Ялте на пляже взорвали 240-килограммовую мину (фото)

240-килограммовую донную мину времен Второй мировой войны отдыхающие обнаружили 18 июля.

На городском Приморском пляже оккупированной Ялты 21 июля около 7:00 в 10 метрах от берега взорвали 240-килограммовую донную мину времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Взрыв был небольшой, большинство ялтинцев ничего не заметили.

С 4:00 утра 21 июля подходы до Приморского пляжа оцепили наряды полиции в радиусе 500 метров со всех сторон.

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19 июля Приморский пляж был закрыт для посещения до 23 июля.

С 6:00 водолазы-саперы в аквалангах заложили заряды на мину, которая лежала на глубине восьми метров на уровне буйковой линии первого сектора пляжа. Вторым заплывом протянули к заряду детонационный шнур. Подрыв заряда осуществили с берега около 7:00.

Доступ на Приморский пляж городская власть обещала вскоре открыть.

240-килограммовую донную мину времен Второй мировой войны отдыхающие обнаружили 18 июля.