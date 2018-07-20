"Обрастает заборами с колючей проволокой": появились свежие фото из Крыма

До оккупации заборов в Крыму не было.

В сети опубликовали новые фото из оккупированного Крыма, который продолжает "обрастать" заборами. Читайте такжеОккупированный Крым настигла новая катастрофа (видео) Соответствующие фото опубликованы на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter. "Крым продолжает обрастать заборами с колючей проволокой. Добрались до Никитского сада. И впервые часть ватников забор одобрили. Причина - понаехавших контингент варваров, от которых все надо защищать. До оккупации такие меры не требовались", - говорится в подписи к фото. Ранее в сети появились фото пустого Крымского моста, несмотря на разгар туристического сезона.

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