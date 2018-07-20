"Обрастает заборами с колючей проволокой": появились свежие фото из Крыма

13:55, 20 июля 2018
Общество
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Никитский сад / фото twitter.com/CrimeaUA1

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Соответствующие фото опубликованы на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

"Крым продолжает обрастать заборами с колючей проволокой. Добрались до Никитского сада. И впервые часть ватников забор одобрили. Причина - понаехавших контингент варваров, от которых все надо защищать. До оккупации такие меры не требовались", - говорится в подписи к фото.

Никитский сад / фото twitter.com/CrimeaUA1

Ранее в сети появились фото пустого Крымского моста, несмотря на разгар туристического сезона.

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Теги: #Крым#фоторепортаж