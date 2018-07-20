Страшное ДТП на Житомирщине: двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии

В реанимацию доставлены 11-летняя девочка и мальчик на вид 13 лет.

В Житомирской области двое детей, которые получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика на трассе Киев-Чоп, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Согласно сообщению, по состоянию на 13.30 известно, что среди травмированных детей - девочка, 2007 г.р., жительница села Гульск Новоград-Волынского района Житомирской области и мальчик, на вид 13 лет.

«Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы», - говорится в сообщении.

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Также в медицинские учреждения Житомира доставлены: жительница Ружинского района Житомирской области, 1993 г.р., житель Новоград-Волынского, 1963 г.р., житель Коростеня, еще одна женщина, личность которой устанавливается.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, около 10.40 на 127 км автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.

Среди погибших - один ребенок и водитель маршрутного автобуса.

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим в результате аварии.