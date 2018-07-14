Пьяное ДТП на Закарпатье: в полиции заявили, что не останавливали нетрезвого Олифера за час до смертельной аварии

Информация о том, что председателя Перечинской РГА, который в нетрезвом состоянии совершил наезд на двух женщин, задержали перед этим из-за другой аварии и отпустили, появилась ранее на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Роман Стефанишин опроверг информацию о том, что за час до смертельного ДТП полиция останавливала председателя Перечинской РГА Виктора Олифера и фиксировала факт его опьянения.

Об этом сообщается на сайте полиции Закарпатской области.

Согласно официальному заявлению Стефанишина, информация о том, что за час до ДТП полиция останавливала председателя Перечинской РГА, не соответствует действительности.

"В тот вечер на линию "102" действительно поступало сообщение о ДТП в селе Ворочево Перечинского района. На место происшествия прибыла полиция, однако участников ДТП на месте не было. Правоохранители связались в телефонном режиме с заявителем, и тот объяснил, что помощь полиции ему не нужна, с водителем автомобиля, который задел его транспортное средство, он договорился устно и претензий не имеет", - отметил Стефанишин.

По его словам, сегодня по данному факту начата служебная проверка, правоохранители разыскали заявителя и пригласили его для выяснения всех обстоятельств в ГУНП в Закарпатской области.

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"Мужчину опросили, он письменно подтвердил, что отказался от помощи полиции в тот вечер. Поэтому группа реагирования патрульной полиции не работала с председателем Перечинской РГА и не фиксировала факт его алкогольного опьянения", - отметил Стефанишин.

Ранее в сообщении на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля отмечалось, что 13 июля около 21.00 полицейские задерживали Олефира из-за другой аварии - столкновения с автомобилем ВАЗ-2109, но из-за того, что в результате аварии не было пострадавших отпустили.

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 22.30 председатель Перечинской РГА Виктор Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Jeep Cherokee, совершил в Перечине наезд на двух жительниц города. Женщина в возрасте 56 лет умерла от полученных травм в больнице, состояние другой потерпевшей возрастом 71 год - тяжелое.

В настоящее время Олефир написал заявление на увольнение и отстранен от должности.

Его задержали и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.