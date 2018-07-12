Зверски изнасилованная возле зоны ЧАЭС двумя мужчинами иностранная туристка оказалась известным блогером

Задержанный киевлянин во всем сознался. Он утверждает, что у него с товарищем не было планов насиловать и грабить пассажирку.

24-летняя девушка, пешком вышедшая 10 июля к КПП "Дитятки" на границе зоны отчуждения ЧАЭС, сообщила, что ее изнасиловали и ограбили двое мужчин, подвозивших путешественницу на "Жигулях" к белорусской границе.

По словам пострадавшей, она путешествовала автостопом. В Украине находилась несколько дней и собиралась перебраться в Беларусь, рассказал "Фактам" спикер главка полиции Киевской области Николай Жукович.

Как сообщил источник СМИ, пострадавшая туристка — известный блогер, гражданка одного из государств бывшего СССР. Путешествуя автостопом, она посетила более полусотни стран. О своих путешествиях девушка рассказывает в популярном блоге.

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Благодаря хорошей памяти, она смогла описать насильников и указать номер их автомобиля. Задержанный киевлянин во всем сознался. Он утверждает, что у него с товарищем не было планов насиловать и грабить пассажирку — такая мысль у них возникла спонтанно, и он "воспользовался моментом".

Открыто уголовное производство по фактам насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом и грабежа, назначен ряд экспертиз. Личность второго насильника, также безработного ранее судимого молодого человека, установлена, но его пока не задержали.

Ранее 24-летняя девушка, которая путешествовала автостопом по Украине, сообщила в полицию, что в лесополосе вблизи зоны ЧАЭС ее неестественным путем изнасиловали двое незнакомцев.

Они согласились подвезти туристку до границы на своем автомобиле и перед этим предложили посетить зону отчуждения. Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее по лесу. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись.