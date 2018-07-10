Нападавших было двое: в полиции рассказали подробности стрельбы под Киевом

14:42, 10 июля 2018
Происшествия
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В полиции рассказали подробности стрельбы на Софиевской Борщаговке / фото Киев оперативный

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Об этом сообщил руководитель отдела коммуникации Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает ТСН.

"Нападавших было двое, они нанесли два травматических ранения и уехали с места происшествия", — рассказал он.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что у мужчины четыре огнестрельных ранения.

В полиции также подтвердили, что в настоящее время в Киевской области введен план "Перехват" для розыска и задержания преступников. На месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что стрелком был мужчина с кавказской внешностью, Нападавшие отобрали у пострадавшего деньги и скрылись на автомобиле Audi.

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Теги: #Киев#стрельба#Борщаговка