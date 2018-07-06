Взрыв на Ривненском полигоне: медики борются за жизнь трех раненых (видео)

Военнослужащие - в тяжелом состоянии.

Львовские военные медики борются за жизнь трех раненых на Ривненском полигоне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Военнослужащие - в тяжелом состоянии, и медики обнадеживают - жизни ничего не угрожает, и перелет военные перенесли нормально. У всех - тяжелые осколочные ранения, всем потребовалось немедленное хирургическое вмешательство.

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Как сообщал УНИАН, во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различных степеней тяжести. Трагедия случилась сегодня, 6 июля, в 05.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой.

По предварительным данным, это произошло в результате разрыва миномета.

Решением командующего Сухопутных войск ВСУ обучение приостановлено. Назначено служебное расследование причин трагического случая.

На время расследования президент Украины распорядился прекратить использование данного вида минометов.