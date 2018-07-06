Взрыв миномета на полигоне в Ривненской области: стали известны имена погибших военных

Из-за взрыва миномета на полигоне в Ривненской области погибли капитан и двое солдат.

6 июля во время выполнения учебно-боевых задач на полигоне в Ривненской области погибли трое военных. Стали известны их имена.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Закарпатский областной военный комиссариат.

Читайте такжеСтала известна причина взрыва миномета на Ровенском полигоне

По его информации, в результате инцидента на полигоне погибли:

- капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи воинской части А1778, 1978 г.р.;

- солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1 минометного взвода минометной батареи воинской части А1778, 1996 г.р.;

- солдат Пышкар Юрий Юрьевич, мастер – номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи воинской части А1778, 1975 г.р.

Как сообщал УНИАН, во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое и получили ранения девять военнослужащих. Трагедия произошла сегодня в 5.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой. Решением командующего Сухопутных войск ВСУ учения приостановлены.

На Закарпатье суббота, 7 июля, объявлена днем траура в связи с гибелью трех бойцов - уроженцев области на полигоне в Ривненской области.

Трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона (один офицер и двое бойцов), погибших в ходе учений на Ривненском полигоне, родом из Закарпатья. Двое из погибших - жители Ужгорода, один - житель Перечинского района.