В Славянске сгорел Центральный рынок, есть пострадавшие (фото)

Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

На Центральном рынке в городе Славянск Донецкой области произошел пожар. Огнем уничтожено перекрытие на площади 117 кв. м, вещи и бытовая техника бывшего употребления.

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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области, сообщение о пожаре поступило в 6.23. Спасатели сразу выехали на место события. В 7.02 пожар был локализован, в 7.28 - ликвидирован.

"В результате происшествия пострадали два человека, которые самостоятельно обратились к медикам и были госпитализированы в Городскую больницу № 1 г. Славянск с предварительным диагнозом отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии", - сообщили в ГСЧС.

Причины пожара пока не известны.

Как сообщал УНИАН, 5 июля на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" в Киеве произошел пожар.