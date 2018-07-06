Нападение на лагерь ромов во Львове: трое из восьмерых подозреваемых останутся за решеткой (видео)

Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений меру пресечения, но не отпустил под домашний арест ни двух несовершеннолетних подозреваемых, ни 20-летнего Андрея Тичка.

Судей не тронули. Трое из восьми подозреваемых в нападении на лагерь ромов останутся за решеткой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Два месяца за решеткой останутся по меньшей мере трое из восьмерых подозреваемых в нападении на лагерь ромов и убийстве одного из поселенцев. Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений меру пресечения, но не отпустил под домашний арест ни двух несовершеннолетних подозреваемых, ни 20-летнего Андрея Тичка.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве в пригороде Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо пострадали: 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

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Полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромское поселения во Львове. Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, были арестованы.

25 июня председатель СБУ Василий Грицак заявил, что к нападению на лагерь ромов под Львовом может быть причастна Россия.

В полиции сообщили, что проведут комплекс превентивных профилактических мероприятий с целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц цыганской национальности.