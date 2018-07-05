Взрыв автомобиля в Харькове: полиция считает, что директора фармфабрики пытались убить (фото, видео)
Харьковская полиция квалифицировала взрыв автомобиля директора фармацевтической фабрики «Здоровье» Александра Доровского как покушение на убийство.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной милиции.
Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля «Ауди».
В полиции также сообщили, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, в 18.20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступила информация о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль.
Сразу несколько источников УНИАН в правоохранительных органах подтвердили, что взорвали авто директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Доровского.