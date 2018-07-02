На Ровенщине нетрезвый мужчина ударил вилами полицейского

25-летнего сержанта полиции госпитализировали с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга.

В Ровенской области мужчина ударил вилами полицейского.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенской области, инцидент произошел в селе Столбец Дубенского района.

1 июля около 21.00 в полицию обратилась местная жительница с информацией о конфликте с соседом.

Свидетели на месте происшествия сообщили полиции, что этот сосед запугивал людей огнестрельным оружием. Мужчину правоохранители обнаружили у него дома в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и отрицал наличие оружия. В момент, когда инспектор группы реагирования отвернулся, нетрезвый злоумышленник вилами сначала несколько раз ударил служебный автомобиль полиции, а потом – полицейского, и скрылся.

Менее чем через час злоумышленника задержали возле места жительства его брата. Полицейские нашли незарегистрированное ружье, которое отправили на экспертизу.

Потерпевшего, 25-летнего сержанта полиции, госпитализировали с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. Его состояние средней тяжести.

По факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа начато досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Луцке нетрезвая женщина покусала двух патрульных.