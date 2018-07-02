Известная украинская журналистка погибла в ДТП

10:45, 02 июля 2018
Происшествия
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Юлия погибла в ДТП / Facebook Юлия Рукавицына

На странице Юлии в Facebook друзья и знакомые публикуют слова прощания. 

Судя по информации в комментариях на странице Юлии, она погибла в ДТП.

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"ДТП. Сказали, что водитель уснул за рулём. Светлая память", - написала одна из знакомых Юлии.

Юлия Рукавицына начинала карьеру в медиа как радиожурналист, впоследствии работала в рекламных агентствах Willard Group, «Бюро Маркетинговых Технологий», Publisic Visage, издательском доме Perekhid Publishing House, была автором креатива для огромного количества украинских и международных брендов, соорганизатором фестиваля ARCHIKIDZ, преподавателем журналистики, пишет "Медианяня". На радио «Аристократы» вела программы «Дети - детям» и «Воскресный папа», создала подкаст «Погружение».

Как сообщал УНИАН, 1 июля умер украинский кинорежиссер, фотограф и журналист Илья Калюкин.

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Теги: #ДТП#ведущая