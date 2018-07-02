Известная украинская журналистка погибла в ДТП

Прощание с журналисткой состоится сегодня на Байковом кладбище.

В пятницу, 29 июня, погибла ведущая радио «Аристократы» Юлия Рукавицына. Прощание с ней состоится сегодня на Байковом кладбище.

На странице Юлии в Facebook друзья и знакомые публикуют слова прощания.

Судя по информации в комментариях на странице Юлии, она погибла в ДТП.

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"ДТП. Сказали, что водитель уснул за рулём. Светлая память", - написала одна из знакомых Юлии.

Юлия Рукавицына начинала карьеру в медиа как радиожурналист, впоследствии работала в рекламных агентствах Willard Group, «Бюро Маркетинговых Технологий», Publisic Visage, издательском доме Perekhid Publishing House, была автором креатива для огромного количества украинских и международных брендов, соорганизатором фестиваля ARCHIKIDZ, преподавателем журналистики, пишет "Медианяня". На радио «Аристократы» вела программы «Дети - детям» и «Воскресный папа», создала подкаст «Погружение».

Как сообщал УНИАН, 1 июля умер украинский кинорежиссер, фотограф и журналист Илья Калюкин.