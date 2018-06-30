В Киеве от удара молнии загорелся дом - СМИ (фото)

Спасателям понадобилось чуть больше часа, чтобы ликвидировать пожар.

В ночь на 30 июня в Подольском районе столицы на улице Газопроводной, 5 произошел пожар в частном двухэтажном доме.

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Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, сообщение поступило к спасателям в 3.46.

"По прибытию к месту вызова было установлено, что на территории частной усадьбы в 2-этажном кирпичном доме размером 10х10 м в дымоходе возник пожар. Не теряя времени, огнеборцы сразу же приступили к тушению пожара. В 04:52 пожар спасателям удалось локализовать, а в 05:15 – ликвидировать", - говорится в сообщении.

В результате пожара сгорело 8 кв. м кровли.

Как сообщает Информатор, по предварительным данным, пожар случился в результате удара молнии в дымоход дома.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в селе Лесники под Киевом молния попала в жилой дом, вследствие чего вспыхнул пожар.