В киевском метро пассажир попал под поезд и погиб

01:47, 29 июня 2018
Происшествия
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Человек погиб на "Левобережной" / Фото facebook.com/KyivOperativ

На станции метро "Левобережная" в Киеве пассажир попал под поезд. Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook. Спасти пострадавшего не удалось.

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"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение поездов уже восстановлено.

Как сообщал УНИАН, в мае в киевском метро обнаружили труп.

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Теги: #Киев#смерть в метро