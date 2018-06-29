В киевском метро пассажир попал под поезд и погиб

Человек погиб на станции метро "Левобережная".

На станции метро "Левобережная" в Киеве пассажир попал под поезд. Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook. Спасти пострадавшего не удалось.

Читайте такжеВ киевском метро полиция задержала мужчину с гранатой

"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение поездов уже восстановлено.

Как сообщал УНИАН, в мае в киевском метро обнаружили труп.