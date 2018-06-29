В киевском метро пассажир попал под поезд и погиб
01:47, 29 июня 2018Происшествия
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Человек погиб на станции метро "Левобережная".
Человек погиб на "Левобережной" / Фото facebook.com/KyivOperativ
На станции метро "Левобережная" в Киеве пассажир попал под поезд. Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook. Спасти пострадавшего не удалось.
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"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение поездов уже восстановлено.
Как сообщал УНИАН, в мае в киевском метро обнаружили труп.
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