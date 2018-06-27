На Житомирщине банда грабителей хотела подорвать полицейского ради мести

Злоумышленники прикрепили к автомобилю работника полиции самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

В Житомирской области правоохранители задержали участников преступной группы по подозрению в покушении на убийство работника полиции.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, об этом сегодня, 27 июня, сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, в течение нынешней весны сотрудники криминальной полиции задокументовали преступную деятельность группировки, совершавшей разбойные нападения на жилье граждан.

Злоумышленники проникали в жилье граждан ночью, связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевской, Житомирской и Винницкой областей. Их целью было завладение денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями.

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В мае этого года в Киевской области сотрудники криминальной полиции задержали часть этой преступной группировки во время совершения ими аналогичного правонарушения. После этого избежавшие задержания участники группировки стали угрожать работникам полиции.

«Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Остатки этой преступной группы приняли решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот сотрудник не погиб», - рассказал Князев.

По его данным, злоумышленники прикрепили к автомобилю работника полиции самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. За несколько минут до взрыва полицейский заметил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников.

По словам главы ведомства, вчера сотрудники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. В результате были обнаружены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.

«На сегодняшний день задержаны пять человек в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд для рассмотрения и избрания меры пресечения. Что касается других участников группы - некоторые из них выехали с территории Украины в Российскую Федерацию и другие страны. Но все придет к логическому завершению», - подчеркнул Князев.

По факту покушения на убийство работника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры начато уголовное производство пост. 348 Уголовного кодекса Украины.