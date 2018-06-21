В Киеве на Печерске преступники со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами и избили его авто

Ограбление произошло во время обмена валюты. Злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами.

В Печерском районе Киева 20 июня неизвестные, применив оружие, ограбили мужчину во время обмена валюты. Об этом сообщается на странице киевской полиции в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве полиция устроила засаду на мошенников, они бежали через окно и отстреливались

Инцидент произошел в переулке Физкультурном. «Злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами», - говорится в сообщении.

Потерпевший позвонил на линию «102» и сообщил, что ограбление произошло во время обмена валюты. Также, по его словам, несколько мужчин избили его машину. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на Печерске обокрали сейф в квартире "Мисс Украина-95" Влады Литовченко.