В Киеве на Печерске преступники со стрельбой отняли у мужчины сумку с деньгами и избили его авто
В Печерском районе Киева 20 июня неизвестные, применив оружие, ограбили мужчину во время обмена валюты. Об этом сообщается на странице киевской полиции в Facebook.
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Инцидент произошел в переулке Физкультурном. «Злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами», - говорится в сообщении.
Потерпевший позвонил на линию «102» и сообщил, что ограбление произошло во время обмена валюты. Также, по его словам, несколько мужчин избили его машину. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на Печерске обокрали сейф в квартире "Мисс Украина-95" Влады Литовченко.